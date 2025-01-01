Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

In den Wahnsinn getrieben

SAT.1Staffel 1Folge 57
In den Wahnsinn getrieben

In den Wahnsinn getriebenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 57: In den Wahnsinn getrieben

22 Min.Ab 12

Maria Herbst (25) versteht die Welt nicht mehr: Ist sie verrückt oder dringt tatsächlich immer wieder ein Fremder in ihre Wohnung ein? Wie von Geisterhand ist die Einrichtung verändert! Ihr Mann Julian (35) glaubt Maria kein Wort! Da taucht plötzlich ein maskierter Mann in der Wohnung auf. Ist er wirklich der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen