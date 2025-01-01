Lenßen & Partner
Folge 6: Sexy Sonnenstudio
22 Min.Ab 12
Manuel Nocker ist der Meinung, dass seine Freundin Katja das Opfer eines Voyeurs geworden ist. Beim Surfen im Internet glaubt er, seine Freundin auf einer Sex-Seite erkannt zu haben - in einem Solarium. Er spricht mit ihr darüber, doch sie streitet ab, die Frau auf dem Video zu sein. Ohne das Wissen von Katja beauftragt Manuel Ingo Lenßen, die Voyeur-Kamera-Betreiber zur Strecke zu bringen. Doch die Ermittlungen der Detektive führen plötzlich in eine ganz andere Richtung ...
