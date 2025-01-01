Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 61
Folge 61: Familienvater im Bordell

22 Min.Ab 12

Petra Klaasen vermutet, dass ihr Mann Jürgen Klaasen fremdgeht. Lenßen & Partner finden heraus, dass Jürgen Klaasen im Rotlichtmilieu verkehrt und von den Schwerverbrechern Harry Reimer und Dimitri Romanowski wegen seiner Spielschulden erpresst wird. Immer tiefer geraten die Ermittler Tekin Kurtulus und Katja Hansen in die Verbrecherkreise ...

