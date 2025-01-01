Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 73
22 Min.Ab 12

Martina Schwarzenbeck sucht ihren Ex-Mann Harald, der seit dem Tod ihres Sohnes auf der Straße lebt. Um besser recherchieren zu können, schleust sich Tekin Kurtulus in das Milieu ein. Plötzlich wird der Ermittler niedergeschlagen während gleichzeitig die Obdachlose Lilo (18) verschwindet. Die Spur führt in ein Pharmalabor. Finden hier die Detektive ein Zeichen des Vermissten? Oder läuft die Spur ins Leere?

SAT.1
