Lenßen & Partner
Folge 73: Pennerglück
22 Min.Ab 12
Martina Schwarzenbeck sucht ihren Ex-Mann Harald, der seit dem Tod ihres Sohnes auf der Straße lebt. Um besser recherchieren zu können, schleust sich Tekin Kurtulus in das Milieu ein. Plötzlich wird der Ermittler niedergeschlagen während gleichzeitig die Obdachlose Lilo (18) verschwindet. Die Spur führt in ein Pharmalabor. Finden hier die Detektive ein Zeichen des Vermissten? Oder läuft die Spur ins Leere?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1