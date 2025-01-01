Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 75
22 Min.Ab 12

Anne Seiferts Tochter Melanie wurde zusammengeschlagen - das Mädchen selbst schweigt zu dem Vorfall. Wird die junge Auszubildende misshandelt? Die Ermittler beobachten, dass Melanie mit verschiedenen Arbeitskollegen sexuelle Kontakte hat. Wurde sie zu diesen Handlungen gezwungen? Lenßen & Partner müssen einen weiteren Übergriff auf das Mädchen um jeden Preis verhindern ...

