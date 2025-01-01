Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 79
22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird in seiner Kanzlei von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht und entführt. Die Ermittler Katja Hansen und Tekin Kurtulus haben nur eine einzige Spur - doch die führt in eine Sackgasse. Währenddessen wird die Situation für Ingo Lenßen immer gefährlicher - der Rechtsanwalt gerät in Todesgefahr ...

SAT.1
