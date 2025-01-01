Lenßen & Partner
Folge 9: Der Sündenfall
23 Min.Ab 12
Am Zölibat gescheitert: Pfarrer Johannes Rausch verfällt den Reizen einer Frau und wird Vater eines kleinen Mädchens. Vier Jahre lang wird er von seiner ehemaligen Geliebten erpresst. Lenßen und sein Team sollen das Kind finden und die Erpressung aufdecken ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1