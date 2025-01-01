Lenßen & Partner
Folge 96: Die Heiratsschwindlerin
23 Min.Ab 12
Sophie van Gilden macht sich große Sorgen, weil ihr Vater eine neue Freundin hat: Elena Sinkova - Vater Marco sieht sein neues Lebensglück in dieser Frau. Sophie hat die Befürchtung, dass Elena Sinkova nur hinter Marcos Erbe her ist. Die Ermittler finden heraus, dass Elena für einen Mann namens Boris Petrovan gearbeitet hat ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1