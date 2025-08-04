Staffel 3Folge 36vom 04.08.2025
Lenßen übernimmt
Folge 36: Mit dem Traumhaus in die Pleite
23 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Julia (38) und Simon (39) Klein bitten Anwalt Ingo Lenßen um Rat. Sie haben vor Kurzem ein Haus gekauft, welches noch saniert wird. In einer Woche wäre der Umzug von Süddeutschland nach Berlin. Doch der Baumeister verlangt trotz eines angesetzten Festpreises plötzlich weitere 10.000 Euro. Da das junge Paar die Summe nicht zahlen kann, veranlasst er einen Baustopp. Team Lenßen übernimmt den Fall und geht gegen den dubiosen Bauunternehmer vor.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
