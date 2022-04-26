Staffel 3Folge 10vom 26.04.2022
Du zerstörst mein Leben
Lenßen übernimmt
Folge 10: Du zerstörst mein Leben
23 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12
Gegen Hauptschullehrer Jan Ottens (33) wird der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen erhoben. Seine Frau Claudia Ottens (30) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt, wie der junge Familienvater die Schülerin Lilly Stöver (16) küsst. Jan beteuert seine Unschuld. Jetzt steht er nicht nur vor dem beruflichen Aus, sondern es steht auch die finanzielle Existenz der Familie auf dem Spiel.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1