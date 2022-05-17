Staffel 3Folge 17vom 17.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 17: Der perfekte Mann
23 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12
Der perfekte Mann: Maren Steinkamp (35) ruft verzweifelt Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe, weil sie von ihrem Ex-Freund Steffen Brinkmann (36) heftig gestalkt wird. Der manipulative Mann versucht, sich perfide selbst als Opfer darzustellen. Er behauptet, von Maren angegriffen und verletzt worden zu sein. Ingo Lenßen gibt der Krankenschwester Opferschutz gegen den Stalker und sucht nach Beweisen.
