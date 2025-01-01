Staffel 3Folge 2
Ich deins, du meins, wir einsJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 2: Ich deins, du meins, wir eins
23 Min.Ab 12
Gestalkt von einem Unbekannten: Ein Alptraum, der für Anja Schneider (38) Wirklichkeit geworden ist. Seit geraumer Zeit stellt ihr jemand nach, verfolgt sie nachts auf der Straße und dringt sogar in ihre Wohnung ein. Anwalt Ingo Lenßen und sein Team eilen der verängstigten Bürokauffrau zur Hilfe, denn sie hat keine Ahnung wer hinter diesem Psychoterror wirklich steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1