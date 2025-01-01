Staffel 3Folge 15
Lenßen übernimmt
Folge 15: Der letzte Wille
23 Min.Ab 12
Bettina Kunze (55) ruft Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Sie und ihr Mann Harald Kunze (59) fürchten, das Sorgerecht für ihre Enkelin Lisa (6) zu verlieren. Seit dem Tod ihrer Tochter haben sie die Vormundschaft übernommen. Doch in einem Abschiedsbrief äußerte die alleinerziehende Mutter ihren letzten Willen: Lisa soll ihren leiblichen Vater Thomas Becker (35) kennenlernen. Doch die Großeltern haben Angst, ihre Enkelin an ihn zu verlieren.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1