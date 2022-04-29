Staffel 3Folge 1vom 29.04.2022
Lenßen übernimmt
Folge 1: Asropolis Adieu
23 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 12
Katrin Papadaki (39) ist schockiert. Das Ordnungsamt will ihr Restaurant dicht machen, da es dort Ratten geben soll. Ein anonymes Video wurde den Mitarbeitern zugespielt. Ihr Vermieter Klaus Mertens (43) kündigt ihr daraufhin fristlos den Mietvertrag für das Restaurant und für die dazugehörige Wohnung. Die verwitwete Mutter steht vor dem Aus. Will ihr jemand schaden? Anwalt Ingo Lenßen geht der Sache auf den Grund und stößt dabei auf eine interessante Spur.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1