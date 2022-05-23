Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 3Folge 19vom 23.05.2022
Opferlamm

Folge 19: Opferlamm

23 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12

Paula Hagen (42) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ihr Mann Klaus Hagen (46) ist vor ein Auto gelaufen, welches daraufhin in eine Leitplanke gerast ist. Dem Familienvater drohen Schadensersatzforderungen und eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Beschuldigte gibt vor, aus Angst vor einer Gruppe Jugendlicher, die ihn überfallen hat, auf die Straße gelaufen zu sein. Doch die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen ein anderes Bild.

