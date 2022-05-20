Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 20vom 20.05.2022
Folge 20: Am Ende des Regenbogens

23 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12

Am Ende des Regenbogens: Jenny Fuchs (37) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Rat, da ihr Sohn Tim (16) sich mit seinem besten Freund Dennis Müller (16) geprügelt hat. Ihm droht ein Schulverweis und seine Ausbildung steht auf dem Spiel. Der Anwalt versucht, den Schulverweis abzuwenden und die Gründe für die körperliche Auseinandersetzung herauszufinden. Sein Team stößt dabei auf ein erschreckendes Mobbingvideo, das in den sozialen Netzwerken und in der Schule geteilt wurde.

