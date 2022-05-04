Staffel 3Folge 5vom 04.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 5: Zahlensalat
23 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von dem verzweifelten Ehepaar Sandra Becker (38) und Christian Becker (39) um juristische Hilfe gebeten. Ihr Vermieter Gregor Weber (32) will sie aus ihrer Wohnung werfen, und das schon in zwei Tagen. Team Lenßen kämpft für die junge Familie und überprüft den Grund für die Eigenbedarfskündigung. Der Anwalt erfährt von der prekären Arbeitssituation seines Mandanten und enthüllt in einem emotionalen Gespräch ein Geheimnis.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1