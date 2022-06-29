Staffel 3Folge 47vom 29.06.2022
Lenßen übernimmt
Folge 47: Tatsächlich Liebe
23 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen trifft auf das fassungslose Ehepaar Matthias (35) und Estrella (32) Schlüter. Estrella wird zu Unrecht beschuldigt, ein Parfüm im Kaufhaus geklaut zu haben. Neben der Anzeige wegen Diebstahls hat das Paar noch ein weiteres Problem: Da es erst vor einem halben Jahr geheiratet hat und Estrella aus Venezuela stammt, ist ihre befristete Aufenthaltserlaubnis möglicherweise in Gefahr. Team Lenßen setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1