SAT.1Staffel 3Folge 53vom 01.09.2022
Anwalt Ingo Lenßen trifft Birte Laupheim (43), die aufgrund von Lärmbelästigung Probleme mit ihrem Nachbarn Arnd Tielke (57) hat. Er hat sie wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt. Sie suchen das Gespräch mit Arnd, der uneinsichtig ist und Birte mit einer Audio-Aufnahme konfrontiert. Darauf ist schreckliches Gejaule zu hören, das sich nach einem Baby oder einer Katze anhört. Doch die Geräusche kommen nicht aus der Wohnung von Birte Laupheim.

