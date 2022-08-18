Staffel 3Folge 60vom 18.08.2022
Lenßen übernimmt
Folge 60: Vater verzweifelt gesucht
24 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von dem verzweifelten Ehepaar Carina (44) und Boris Schäfer (45) zur Hilfe gerufen. Nach einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber braucht ihre Tochter Samantha (16) dringend eine Stammzellenspende. Doch die Mutter ist nicht kompatibel und Boris nicht ihr leiblicher Vater. Kann der Kindsvater rechtzeitig gefunden werden?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1