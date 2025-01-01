Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliche Fahrerflucht

SAT.1Staffel 1Folge 21
Tödliche Fahrerflucht

Tödliche FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 21: Tödliche Fahrerflucht

23 Min.Ab 12

Die hochschwangere Marie Herrmann (30) wendet sich an Lenßen & Partner, weil sie vermutet, dass ihr Mann Florian (35) sie betrügt. Er ist Bauleiter auf einer Großbaustelle und kommt seit Tagen nachts nicht nach Hause - die gemeinsamen Ersparnisse sind vom Konto verschwunden. Tekin Kurtulus und Katja Hansen observieren den Mann bei nächtlichen Schweißarbeiten auf der Baustelle und entdecken, wie eine junge Frau auftaucht, der Florian Herrmann einen Umschlag mit Geld übergibt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen