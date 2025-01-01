Lenßen & Partner
Folge 23: Bei Freigang: lebenslänglich
22 Min.Ab 12
Der Freigänger Dirk Gerner (30) steht kurz vor der Entlassung aus dem Gefängnis. Leider häufen sich während seiner Freigänge Überfälle in der Nähe seiner Wohnung - Dirk Gerner befürchtet, dass der Verdacht auf ihn fällt. Tekin Kurtulus und Katja Hansen legen sich während des nächsten "Knasturlaubs" auf die Lauer und können einen Überfall vereiteln. Das Opfer entpuppt sich als Dirks Frau Manuela ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
