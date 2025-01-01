Lenßen & Partner
Folge 27: Tödliche Autorennen
23 Min.Ab 12
Sandra Braun (22) hat Angst um ihren Freund Mark Scholz (23), weil er an illegalen Autorennen teilnimmt. Sandra Braun vermutet, dass die Autos manipuliert werden, damit der Anführer der Clique, Timo Kreuz (20), immer Sieger bleibt. Nach zwei Todesfällen bittet sie Lenßen & Partner um Hilfe.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
