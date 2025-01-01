Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 16

Die Edel-Hure Petra Pabst hat Angst um ihr Leben. Bereits zwei Prostituierte wurden von einem Unbekannten überfallen und betäubt. Dann trennte der Täter den Frauen jeweils den rechten Daumen ab. Petra Pabst befürchtet, dass sie die nächste ist. Mit Hilfe von Lenßen & Partner soll der Täter überführt werden. Vorläufiger Hauptverdächtiger ist der einzige gemeinsame Freier der drei Frauen - Tobias Helms. Doch dann wird die Zielperson selbst überfallen ...

