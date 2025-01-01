Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Sexhotline

SAT.1Staffel 1Folge 32
Die Sexhotline

Die SexhotlineJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 32: Die Sexhotline

23 Min.Ab 12

Jochen Meisner soll von seinem Arbeitsplatz aus zahlreiche 0190er-Gespräche geführt haben - sein Chef Ludwig Aicher droht mit fristloser Kündigung. Da Meisner unschuldig ist und glaubt, dass Aicher ihn loswerden will, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe. Während die Detektive nachts das Büro beschatten, befinden sich nur noch Meisners Kollegin Olga Müller, ein Putzmann und ein Securitymann im Gebäude. In dieser Nacht wird wieder die Sexhotline angerufen ...

