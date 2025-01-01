Lenßen & Partner
Folge 32: Die Sexhotline
23 Min.Ab 12
Jochen Meisner soll von seinem Arbeitsplatz aus zahlreiche 0190er-Gespräche geführt haben - sein Chef Ludwig Aicher droht mit fristloser Kündigung. Da Meisner unschuldig ist und glaubt, dass Aicher ihn loswerden will, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe. Während die Detektive nachts das Büro beschatten, befinden sich nur noch Meisners Kollegin Olga Müller, ein Putzmann und ein Securitymann im Gebäude. In dieser Nacht wird wieder die Sexhotline angerufen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1