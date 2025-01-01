Lenßen & Partner
Folge 33: Geschwistermord
23 Min.Ab 12
Carola Merz bittet Rechtsanwalt Lenßen um Hilfe, weil auf sie seit kurzer Zeit Mordanschläge verübt werden. Carola Merz hat gemeinsam mit ihrem Bruder Gabriel die Baufirma des Vaters geerbt. Gabriel Merz will das Unternehmen verkaufen, doch Carola Merz lehnt dieses Vorhaben brüsk ab. Steckt der Bruder hinter den Anschlägen? Der stadtbekannte Playboy soll hohe Spielschulden haben! Ingo Lenßen und seine Ermittler stoßen auf ein grauenvolles Komplott ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
