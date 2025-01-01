Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 35
Folge 35: Endstation Babystrich

23 Min.Ab 12

Gabriela Korsten und ihr Mann sind beunruhigt und beauftragen Ingo Lenßen, ihren Sohn zu beschatten. Die verzweifelte Mutter vermutet, dass Patrik auf die schiefe Bahn geraten ist. Der Verdacht bestätigt sich: Die Ermittler finden heraus, dass der 16-jährige Schüler in krumme Geschäfte verwickelt ist. Bei ihrer Observierung erfahren sie, dass Patrik Korsten mit Drogen dealt und seine Freundin Lena Fischer (16) wahrscheinlich auf den Babystrich schickt ...

