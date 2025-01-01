Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Beim Trampen vergewaltigt

SAT.1Staffel 1Folge 48
Beim Trampen vergewaltigt

Beim Trampen vergewaltigtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 48: Beim Trampen vergewaltigt

23 Min.Ab 12

Stefanie Köhler gerät in Panik: Im Radio hat sie die Stimme ihres Vergewaltigers erkannt! Vor Jahren wurde sie beim Trampen brutal missbraucht und bald darauf schwanger. Verdächtig ist Alexander Wetzel. Ist der Familienvater wirklich der Gewaltverbrecher und auch Erzeuger von Stefanies Kind? Mit Hilfe von "Antenne Bayern" versuchen Lenßen & Partner, den Täter ausfindig zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen