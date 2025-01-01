Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vollrausch im OP

SAT.1Staffel 1Folge 55
Vollrausch im OP

Vollrausch im OPJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 55: Vollrausch im OP

22 Min.Ab 12

Die verzweifelte Mutter Barbara Rössler ist mit Rechtsanwalt Ingo Lenßen im Krankenhaus verabredet. Ihr achtjähriger Sohn Leon ist nach einer harmlosen Blinddarmoperation nicht mehr aus dem Koma erwacht. Verdächtig: Der behandelnde Arzt Dr. Breitfeld ist ein Alkoholiker!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen