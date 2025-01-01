Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 64
22 Min.Ab 12

Mario Schlüter erhält Morddrohungen besonders heimtückischer Art - in regelmäßigen Abständen tauchen riesige Blutlachen in seinem Pornokino auf. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Überfall auf die Kinokasse und den blutigen Botschaften? Will ihn seine Ex-Freundin Anita Macke in den Ruin treiben?

SAT.1
