Drogendeal auf dem Schulhof

Folge 74: Drogendeal auf dem Schulhof

22 Min.Ab 12

Die Lehrerin Rita Preuß macht sich große Sorgen um ihre Tochter Jenny. Das 18-jährige Mädchen wird seit einiger Zeit von einem Unbekannten fotografiert. Der Verdächtige betreibt in seiner Wohnung scheinbar einen Pornoring. Können die Ermittler Jenny vor dem Abrutschen ins Drogenmilieu schützen?

