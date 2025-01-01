Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 78
22 Min.Ab 12

Rebecca Baum ist in großer Sorge um ihre 16-jährige Tochter Svenja, weil sie unter dem schlechten Einfluss einer Mädchengang steht. Die Ermittler beobachten, wie Svenja mit einem unbekannten Mann Sex hat - und stoßen auf eine grausame Spur ...

