Lenßen & Partner
Folge 80: Tochter im Drogenrausch
22 Min.Ab 12
Ursula Wisemann verdächtigt ihre Tochter des Diebstahls. Die 17-Jährige hat sich stark verändert - nimmt Karolin Wisemann harte Drogen? Bei einer Party kommt es zur Katastrophe: Während sich die Ermittler um das Opfer kümmern, verschwindet Karolin Wisemann. Ist das drogensüchtige Mädchen in Lebensgefahr?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1