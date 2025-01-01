Lenßen & Partner
Folge 82: Todesangst im Büro
22 Min.Ab 12
Theresa Falk lebt in Todesangst, weil ein Unbekannter versucht, systematisch ihr Leben zu zerstören. Der zunächst verdächtigte Ex-Freund Matthew Tyler wird Opfer einer Briefbombe. Die Spur führt nach Berlin ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1