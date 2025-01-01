Lenßen & Partner
Folge 86: Tochter verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 16
Karin Pelzer macht sich große Sorgen um ihre Tochter Nicole Stadler, weil sie seit Wochen weder sie noch ihren Schwiegersohn erreichen kann. Bei den Nachforschungen von Lenßen & Partner gerät Bernd, der Ehemann der Vermissten, ins Visier der Detektive. Seine undurchsichtigen Machenschaften führen die Ermittler auf eine grausame Spur ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1