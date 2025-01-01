Lenßen & Partner
Folge 89: Die ermordete Hure (2)
22 Min.Ab 12
Dr. Michael Bittner ist auf der Flucht vor der Unterweltgröße Jim Malluschke und seinen Männern - der Bordellbesitzer will den Rechtsanwalt beseitigen. Mit Hilfe der Rechtsanwaltsgehilfin Carla Wolf wollen Lenßen & Partner Malluschke in eine Falle locken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1