Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Missbraucht im Hotel

SAT.1Staffel 1Folge 90
Missbraucht im Hotel

Missbraucht im HotelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 90: Missbraucht im Hotel

22 Min.Ab 12

Julia Thiemann kommt völlig verstört zu Ingo Lenßen: Sie ist in einer dubiosen Pension aufgewacht und weiß nicht, wie sie dort hingekommen ist. Am selben Abend ist in ihr Haus eingebrochen worden. Die Überwachungsvideos der Pension zeigen einen Unbekannten, weitere Recherchen führen zur Firma ihres Mannes. Robert Thiemann ist in Gefahr: Er wird verfolgt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen