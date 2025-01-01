Lenßen & Partner
Folge 90: Missbraucht im Hotel
22 Min.Ab 12
Julia Thiemann kommt völlig verstört zu Ingo Lenßen: Sie ist in einer dubiosen Pension aufgewacht und weiß nicht, wie sie dort hingekommen ist. Am selben Abend ist in ihr Haus eingebrochen worden. Die Überwachungsvideos der Pension zeigen einen Unbekannten, weitere Recherchen führen zur Firma ihres Mannes. Robert Thiemann ist in Gefahr: Er wird verfolgt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1