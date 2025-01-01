Lenßen & Partner
Folge 94: Nicht ohne meine Tochter
22 Min.Ab 12
Die siebenjährige Tochter von Simone Sidi ist spurlos verschwunden. Sie vermutet, dass ihr Ex-Mann das Mädchen zu seiner Familie nach Marokko entführen will. Mit jeder Stunde wird es für Ingo Lenßen schwerer, den flüchtigen Vater zu finden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1