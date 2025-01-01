Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das tabulose Kindermädchen

SAT.1Staffel 1Folge 97
Das tabulose Kindermädchen

Lenßen & Partner

Folge 97: Das tabulose Kindermädchen

22 Min.Ab 12

Daniela Franke sucht Lenßen & Partner auf, weil sie sich Sorgen um ihr russisches Au-pair-Mädchen Ekaterina macht. Die 22-Jährige, die sich um das Baby der Familie Franke kümmert, wirkt seit einiger Zeit labil und eingeschüchtert - sie entpuppt sich als Prostituierte und Erpresserin. Wer ist der Drogenabhängige, für den Ekaterina immer wieder Geld beschafft?

