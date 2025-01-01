Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausflug in den Tod

22 Min.Ab 12

Grit Haber ist verzweifelt. Sie glaubt, dass ihr Schwager, Fabian Leuchtenberg, ihre Schwester ermordet hat und ungestraft davonkommt. Die Ermittler versuchen alles, um auf einen Anhaltspunkt zu stoßen, doch sie können Fabian Leuchtenberg nichts nachweisen - bis eine mysteriöse Videokassette auftaucht ...

