Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 10.08.2026: Neue Länder, alte Tics
44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Neue Länder, alte Tics: Für Baylen, Colin und die ganze Familie beginnt das London-Abenteuer mit einem Kulturschock. Zwischen Linksverkehr, kuriosen Haustüren, britischen Snacks und Doppeldeckerbussen gibt es an jeder Ecke Neues zu entdecken – und reichlich Stoff für Missverständnisse. Die vielen Eindrücke haben ihren Preis: Baylens Tourette-Tics werden immer stärker und machen selbst eine Sightseeing-Tour zur Herausforderung. Zum Glück begegnen ihr auch Menschen, die mit viel Gelassenheit und Humor reagieren. Während die Hoffnung auf den Nervenstimulator-Test wächst, verlangt Baylen die Reise viel Kraft ab.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.