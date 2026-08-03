Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 03.08.2026: Willkommen in der Realität!
45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Willkommen in der Realität: Baylen und Colin müssen feststellen, dass ihre Traumhochzeit mit Bergkulisse, Alpakas, Pferd und Käsebrunnen deutlich teurer wird als gedacht. Während die Hochzeitsplanerin die Wunschliste zusammenstreicht, steht für Baylen der nächste große Meilenstein an: die Suche nach dem perfekten Brautkleid. Doch die Gewichtszunahme durch ihre Medikamente hat ihr Selbstbewusstsein angeknackst. Umso emotionaler wird der Tag, als Schwester Sammi überraschend auftaucht. Und während Baylen noch über ihrem Outfit grübelt, ist Colin gedanklich schon bei der Familienplanung angekommen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.