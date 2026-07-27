Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 27.07.2026: Auf Konfrontationskurs
45 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Konfrontationen gehören nicht zu Baylens Lieblingsbeschäftigungen – trotzdem muss sie sich gleich mehreren stellen. Gemeinsam mit Colin spricht sie offen über Zukunftspläne, Familiengrenzen und seine riskante berufliche Neuorientierung als Immobilienmakler. Parallel stellt sie sich in der Therapie ihrer größten Herausforderung: Pferde, die ihr bislang Todesangst einjagen. Während Colin bereits vom romantischen Ritt in den Sonnenuntergang träumt, kämpft Baylen gegen Panik und Selbstzweifel. Und bei der Hochzeitsplanung folgt die nächste Ernüchterung, als ihre Wunschliste am Budget zu scheitern droht.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.