Lotta in Love
Folge 103: Verhängnisvolle Vergangenheit
24 Min.Ab 12
Nach ihrem Flirt bringt es Lotta endlich über sich, Michael von der heimlichen Tonbandaufnahme zu erzählen - Michael ist tief enttäuscht. Lottas letzte Hoffnung auf Versöhnung ist, dass sie das Band besorgt und es ihm gibt. Klaus hat indes jede Menge Ärger: Achim verlangt Einsicht in die Akten des Merchandising-Deals mit der Firma von Sandra Rother. Michael ist stinksauer, weil Klaus hinter seinem Rücken drei neue Musiker für die Band engagiert hat ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH