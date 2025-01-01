Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 12

Klaus und Olivia sind sich einig: Um einen Imageschaden für Alex zu verhindern, darf niemand etwas über ihren Gesundheitszustand erfahren - weder Presse, noch Band, nicht einmal Michael. Gleichzeitig muss die Marketingmaschinerie auf Hochtouren laufen. Als hätte Klaus etwas geahnt, wendet er sich an Laurenz, der ihm den Vorfall auf der Bühne beichtet. Als Lotta von Laurenz zu Firework Records zitiert wird, glaubt sie an ein Nachspiel wegen ihres unfreiwilligen Auftritts ...

