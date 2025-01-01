Lotta in Love
Folge 5: Der Teufelspakt
24 Min.Ab 12
Lotta fällt aus allen Wolken als sie erfährt, dass sie Alex doubeln soll. Zunächst weigert sie sich, Geld von Klaus anzunehmen, doch angesichts der finanziellen Schwierigkeiten in der Wäscherei nimmt sie es schließlich an. Ihren Eltern verschweigt Lotta die wahre Herkunft des Geldes und gibt vor, einen Bürojob gefunden zu haben. Anna und ihr Freund Sven haben indes andere Sorgen: Sven kassiert eine Absage nach der anderen und kann seine Miete nicht mehr bezahlen ...
