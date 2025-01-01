Lotta in Love
Folge 19: Die Neue
24 Min.Ab 12
Tabatha stellt Lotta endlich die Band vor. In einem Gespräch mit Laurenz versucht Lotta herauszufinden, wie viel sie von Klaus für ihre Vollzeitarbeit bei Firework Records verlangen kann. Das Angebot von Klaus übertrifft jedoch alle ihre Erwartungen ... Die Band stellt indes mit Erstaunen fest, dass sie eine neue Mitbewohnerin in der Villa haben: Stix, eine Freundin von Ninja. Zwar finden alle Stix irgendwie witzig, aber sie weigern sich, sie am Bandleben teilhaben zu lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH