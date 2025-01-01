Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 19
Folge 19: Die Neue

24 Min. Ab 12

Tabatha stellt Lotta endlich die Band vor. In einem Gespräch mit Laurenz versucht Lotta herauszufinden, wie viel sie von Klaus für ihre Vollzeitarbeit bei Firework Records verlangen kann. Das Angebot von Klaus übertrifft jedoch alle ihre Erwartungen ... Die Band stellt indes mit Erstaunen fest, dass sie eine neue Mitbewohnerin in der Villa haben: Stix, eine Freundin von Ninja. Zwar finden alle Stix irgendwie witzig, aber sie weigern sich, sie am Bandleben teilhaben zu lassen ...

