Lotta in Love
Folge 15: Jetzt wird's ernst
24 Min.Ab 12
Lotta ist aufgeregt, denn heute soll sie als Alex vor Olivia treten. Sie befürchtet, dass sie danach ihren Job bei Firework Records endgültig los ist. Klaus drängt Olivia zu einer schwierigen Entscheidung: Entweder sie akzeptiert Lotta als Double, oder sie sorgt dafür, dass ihre Tochter auftritt. Da Alex jeden Kontakt zu ihrer Mutter verweigert, muss Olivia Lotta notgedrungen akzeptieren. Sie verlangt von Klaus jedoch, dass Lotta einen Publikumstest absolviert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben Television GmbH (ehem. Media AG), Bildrechte: ProSieben/Trümper, Laurent