Lotta in Love

Überflüssig

ProSiebenStaffel 1Folge 11
Überflüssig

Lotta in Love

Folge 11: Überflüssig

24 Min.Ab 12

Als Lotta die Abzüge vom Foto-Shooting sieht, ist sie hingerissen. In ihrer Begeisterung versucht Lotta daraufhin, eines der Fotos aus Laurenz' Garderobe zu stehlen - und wird von Tabatha ertappt ... Unterdessen taucht Olivia bei Firework auf, um mit Klaus über das Verschwinden von Alex zu sprechen. Sie ist besorgt, denn sie weiß nicht, in welcher Verfassung sich ihre Tochter befindet. Es kommt zum Streit zwischen den beiden ...

