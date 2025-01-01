Lotta in Love
Folge 11: Überflüssig
24 Min.Ab 12
Als Lotta die Abzüge vom Foto-Shooting sieht, ist sie hingerissen. In ihrer Begeisterung versucht Lotta daraufhin, eines der Fotos aus Laurenz' Garderobe zu stehlen - und wird von Tabatha ertappt ... Unterdessen taucht Olivia bei Firework auf, um mit Klaus über das Verschwinden von Alex zu sprechen. Sie ist besorgt, denn sie weiß nicht, in welcher Verfassung sich ihre Tochter befindet. Es kommt zum Streit zwischen den beiden ...
Genre:Auto, Motorsport
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH