Lotta in Love

Lottas Verwandlung

ProSiebenStaffel 1Folge 6
Lottas Verwandlung

Lotta in Love

Folge 6: Lottas Verwandlung

24 Min.Ab 12

Klaus ist besorgt wegen Alex' Ausfall. Er will endlich wissen, ob Lotta wirklich als Double geeignet ist. Laurenz arbeitet deshalb fieberhaft an ihrer Verwandlung - und Lotta selbst hat kaum noch Zeit, an ihren Schwarm Michael zu denken. Als sie später das Ergebnis im Spiegel sieht, kann sie es selbst kaum glauben: Sie gleicht Alex bis ins kleinste Detail. Laurenz ist begeistert von seinem Werk. Stolz präsentiert er Klaus die "neue" Alex ...

